Calcio,finalmente l’agonia è finita: la Sampdoria perde a Udine e retrocede in B

La 23° sconfitta stagionale costa la Serie A alla Sampdoria. Perdendo 2-0 a Udine, i blucerchiati sono matematicamente in Serie B, 12 anni dopo l’ultima volta. L’ennesima brutta figura della squadra allenata da Stankovic ha posto la parola fine ad un’agonia cominciata la scorsa estate con un mercato inadeguato alla massima serie a cui si è sommata la disperata situazione societaria non ancora risolta dopo quasi due anni. Ed è proprio la questione del futuro societario ad aver progressivamente monopolizzato l’attenzione dei tifosi facendo scivolare in secondo piano il discorso tecnico mai in discussione dal momento che la squadra è sempre stata nelle ultime posizioni della graduatoria di A fin dall’inizio della stagione. Inadeguata la squadra, i giocatori, gli allenatori (Giampaolo e Stankovic) unita ad una colossale incompetenza di chi non è stato capace di allestire una squadra dignitosa anche senza risorse. Retrocedere non è un disonore ma farlo in questo modo (con 23 sconfitte in 34 gare) è una vergogna. Ripartire dalla B potrebbe essere un lusso, significherebbe che il club manterrebbe marchio, colori sociali e nome: in un parola, sarebbe salvo. La nuova proprietà, semmai dovesse arrivare, avrà il compito di spazzare via come un tornado personaggi ed interpreti di una stagione nata peggio e finita pessimamente. Stasera l’Udinese ha vinto facilmente così come tante altre squadre che hanno incontrato la Samp in questa stagione. Le reti di Pereyra e Masina già nel primo tempo hanno chiuso una partita di fatto mai cominciata, il palo di Gabbiadini ha certificato che la sfiga si accanisce sempre sui soliti.

Udinese-Sampdoria 2-0

Reti: 9′ Pereyra, 34′ Masina

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Ebosele (78′ Perez), Pereyra (84′ Pafundi), Walace, Lovric (63′ Arslan), Zeegelaar (78′ Udogie); Thauvin (63′ Samardzic), Nestorovski. Allenatore Sottil.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks (89′ Ilkhan), Rincon (89′ Paoletti), Augello; Djuricic (89′ Cuisance); Quagliarella, Gabbiadini (89′ Lammers). Allenatore Stankovic.

