Cronaca Savona

Savona, operaio cade da impalcatura: grave al Santa Corona

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Incidente sul lavoro a Savona dove un uomo è caduto da un’impalcatura compiendo un volo di 2 metri. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: militi della Croce Bianca di Savona e automedica. La vittima è stata trasferita al Santa Corona.

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