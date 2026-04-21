Savona, operaio cade da impalcatura: grave al Santa Corona

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Alassio. Nella notte è stato individuato un cittadino francese vagare ubriaco sui binari. L’uomo ha rischiato di mandare in tilt la circolazione nella tratta Genova-Ventimiglia per circa un’ora, da mezzanotte all’una, ma fortunatamente in quel momento non c’erano convogli in viaggio e per questo motivo non vi sono state ripercussioni. I carabinieri di Alassio hanno […]