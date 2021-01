Coronavirus, Liguria arancione da domenica

La Liguria a partire da domenica entrerà nuovamente in zona arancione. E’ una foto a tinte fosche quella dell’Italia scattata dai dati divulgati dal Ministero della Sanità in tema di contagi di COVID-19. Saranno dodici le regioni arancioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. In fascia gialla saranno Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise. Finiscono in zona rossa Sicilia, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano.