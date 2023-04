Genova, presentata la 38° edizione del Trofeo Ravano

Presentata a Palazzo Ducale la 38esima edizione del Torneo Ravano e la 29ª Coppa Paolo Mantovani, in agenda il prossimo maggio a Genova, alla presenza di istituzioni, federazioni sportive e rappresentanti del mondo della scuola. Il torneo è ormai un evento tradizionale della città, che sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024 e teatro di grandi eventi sportivi come il Grand Finale di Ocean Race nel 2023.

Il Torneo Ravano rimane la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa: un format consolidato che vedrà sempre come scenario il Padiglione B Jean Nouvel della fiera di Genova, sede delle fasi finali delle competizioni. Il 17 aprile sono già state disputate le prime due prefasi a Villanova Mondovi (CN) e a Sanremo (IM), dove 63 squadre di volley si sono affrontate in un perfetto spirito di fair play. Le scuole primarie genovesi sono invece attese dal 15 al 25 maggio al Porto Antico.

I numeri del torneo sono ormai eccezionali: 11 discipline ai blocchi di partenza, 704 squadre e quindi 704 “kit day” personalizzati per ogni sport e squadra; 591 educatori, 100 maturandi coinvolti, 154 squadre di calcio maschile, 50 squadre di calcio femminile, 168 squadre di volley, 109 di atletica leggera, 75 di basket, 43 di hockey, 30 di tennis, 26 di ciclismo, 23 di rugby, 13 di scherma e 13 equipaggi di vela. E quest’anno, nel kit day 2023 anche la maglia numero 9, in ricordo di Gianluca Vialli, con i colori rosso e bianchi.

«Torneo Ravano è sinonimo di sport, valori e crescita per migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi genovesi e non solo, che hanno un ricordo collegato a questo evento unico a livello nazionale e che lo potranno raccontare quando saranno adulti- ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi– Anch’io ho avuto la grande fortuna di fare, da bambina, questa straordinaria esperienza, di cui mi porto ancora nel cuore quelle prime partite disputate al Torneo che hanno dato il via alla mia carriera di calciatrice. Quest’anno, da assessore allo Sport, sono particolarmente orgogliosa di partecipare al lancio della prossima edizione del Torneo Ravano e della Coppa Mantovani che saranno collegati al più grande evento sportivo dell’anno per la nostra città, The Ocean Race The Grand Finale, per la prima volta in Italia con Genova tappa finale. Genova grazie al Torneo Ravano ed alla lungimiranza della famiglia Mantovani ha fatto scuola, è il caso di dirlo, nello sport per i più giovani e in questo solco vogliamo lavorare per diventare una città modello per tutti gli sportivi di ogni età».

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani sviluppa, favorisce e promuove i valori dello sport con particolare riferimento a quello giovanile e non agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto operando congiuntamente all’Ufficio Scolastico Regionale tramite protocollo d’intesa, con il patrocinio del Comune di Genova, Regione Liguria e della Camera di Commercio.

