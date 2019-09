Serie D, Brutto Savona, la Caronnese ne approfitta

I lombardi segnano due reti nei primi 17′

L’avvio rallentato è stato fatale al Savona. Le due reti subite nello spazio di un minuto, tra il 16′ e il 17′ costando ai biancoblu il primo ko stagionale in questa fase di rodaggio che vede i valori tecnici delle squadre non ancora pienamente espressi dalla classifica. Tra i liguri, Siciliano lascia in panchina gli ultimi tre colpi di mercato arrivati in Liguria solo due giorni fa e si affida al 4-4-2 con il recupero di Guadagnin tra i pali.

La partita nel primo quarto d’ora è a senso unico con i lombardi in costante proiezione offensiva e Guadagnin bravo a fare la differenza su Scaringella e Corno. Il goal è nell’aria e si concretizza al 16′ su azione confezionata da Sorrentibno e concretizzata da Scaringella che a due passi dalla porta savonese insacca il pallone del vantaggio. Trascorrono sessanta secondi ed è ancora Scaringella a dare forma al raddoppio, questa volta abile anche a superare in uscita Guadagnin. E’ un Savona insufficiente quello che traguarda il 25′ e arriva al punto del 2-1 con Tripoli che sfrutta una giocata di Obodo assistito da Pertica.

La squadra di Siciliano si rianima, complice il calo dei padroni di casa. La partita vive sugli svarioni difensivi che possono creare occasioni su entrambi i fronti. Savona attivo in avanti su conclusioni di Vita e Buratto, ma è Lo Nigro a regalare alla squadra rossoblu il pallone del possibile 3-0.

La ripresa vive su ritmi meno impetuosi, i difensori savonesi continuano a sbagliare tanto, Ghinassi e Rossini a turno cercano di tappare le falle che si aprono nel reparto difensivo. Scarseggiano le occasioni da goal, nel finale Siciliano inserisce anche Siani e Shekiladze per dare peso ed energie nuove all’attacco ma non ci sono sussulti, anzi, nel finale il Savona perde Ghinassi per rosso diretto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Caronnese-Savona 2-1

Reti Scaringella (C) 16′, 17′; Tripoli (S) 27′

CARONNESE (4-3-1-2): Porro, Silvestre, Cosentino, Tarantino, Curci; Putzolu, Tanasa, Battistello; Corno; Scaringella, Sorrentino. (A disp. Matera, Galletti, Meruzzi, Vernocchi, Taccogna, Perpetaj, Mariutti, Porcino). Allenatore: Gatti

SAVONA (4-4-2): Guadagnin; Pertica, Rossini, Ghinassi, Dinane; Buratto, Obodo, Lo Nigro, D’Ambrosio; Tripoli, Vita. (A disp. Vettorel, Marchio, Lazzaretti, Amabile, Fricano, Castellana, Disabato, Shekiladze, Siani). Allenatore: Siciliano

Spettatori 350 circa