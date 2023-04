Andora, sostituzione conduttura idrica in Via Piangrande: sospensione dell’erogazione di acqua mercoledì

MErcoledì verrà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle 7.30 alle 12.20 per consentire i lavori di sostituzione di un tratto della condotta idrica presente in via Piangrande.

Il disservizio interesserà le utenze poste lungo via Piangrande, a partire dalla rotonda allo sbocco del casello autostradale sino alla rotonda in località Metta, comprese quelle presenti in via Argine Sinistro e nelle località Maglio, San Rocco, Maglioni, Negri e Marino.

Nelle aree limitrofe, nello stesso arco temporale, potranno verificarsi cali di pressione.

Alla ripresa del servizio, non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente tenderanno a scomparire.

Questo intervento di sostituzione particolarmente importante è stato richiesto dal Comune di Andora, in quanto oggetto di numerose rotture.