Genova, quattro itinerari alla scoperta dell’Acquedotto Storico

Le Frecce Tricolori tornano a Genova in una spettacolare manifestazione aerea domenica 15 maggio 2022, dalle 16.30 in Corso Italia. Era dal 28 giugno 2009 che i Genovesi non avevano la possibilità di godere di uno spettacolo unico (e gratuito), trenta minuti di raffinata tecnica acrobatica: dieci velivoli che ‘disegnano’ emozionanti scie tricolori dove il mare di Genova incontra il cielo, dinanzi […]