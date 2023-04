Una donna seduta su una panchina è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da un pezzo di intonaco crollato da una palazzina di La Spezia dopo un volo di 25 metri. Sul posto sono stati immediati i soccorsi che hanno curato la donna trasportata in codice rosso al Sant’Andrea con alcune ferite. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, i Carabinieri per i rilievi e i tecnici del Comune.

