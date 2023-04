Savona, venerdì 14 aprile il “Career Day” di “Generali” per far incontrare domanda e offerta di lavoro

Al Priamar di Savona nella Sala della Sibilla, è in programma il “Career Day”, dove offerta e domanda di lavoro possono incontrarsi. L’evento è organizzato dall’agenzia Generali di Savona a cui parteciperanno diverse aziende. Media partner dell’evento sono IVG.it e Radio 104. Per prendere parte al “career day” è necessario iscriversi allegando il curriculum e indicando, oltre alle proprie generalità, i ruoli per i quali ci si intende candidare sul sito de Le Generali. Cinquanta le posizioni aperte.

Informazioni sull'autore del post