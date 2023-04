Genova, il 31 marzo 2023 raggiunto il traguardo di 10 milioni di bottiglie raccolte

– È una genovese del quartiere di Sampierdarena, la premiata oggi in

piazza Vittorio Veneto dall’Assessore all’Ambiente Matteo Campora e da Giorgio Quagliuolo, presidente nazionale Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) per aver conferito nell’ecocompattatore del suo quartiere la 10.000.000° bottiglia in plastica.

Alla premiazione presenti anche Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova, Furio Truzzi, presidente ILC (Istituto Ligure del Consumo – organismo che riunisce le associazioni dei consumatori) e da Michele Colnaghi, presidente Municipio II – Centro Ovest.

Sono oltre 30.000 le persone che utilizzano gli ecocompattatori cittadini, alcuni con risultati di tutto rispetto. Piazza Vittorio Veneto, peraltro è tra le macchine più performanti con Piazza Paolo da Novi alla Foce e piazza G. Ferraris a Marassi.

La signora Cristina Tosatti, assidua utilizzatrice del progetto, ha visto riconosciuto la sua regolarità e il suo impegno ecologico ambientale, grazie al premio speciale messo a disposizione da Corepla: un kit di oggetti d’uso comune e di grande utilità composti da materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata della plastica.

«Dieci milioni di bottiglie di plastica raccolte – dice l’assessore all’Ambiente Matteo Campora – sono un traguardo ragguardevole in una città che ormai conta 18 ecocompattatori sparsi tra le delegazioni. È segno che la raccolta differenziata a Genova funziona e che il sistema premiale di PlastiPremia è stato un incentivo ulteriore che ha spinto moltissimi cittadini a impegnarsi sempre

di più su questo fronte. Adesso siamo fiduciosi che questo sistema spronerà sempre più persone a differenziare e siamo certi che il traguardo della ventimilionesima bottiglia arriverà prima di quanto si pensi».

I genovesi continuano ad aderire con grande entusiasmo a questo tipo di raccolta differenziata confermando numeri da record, come da record è il numero di ecocompattatori presenti a Genova arrivati a quota 18 macchine: una diffusione da primato in Italia.

Il 31 marzo 2023 è stato raggiunto il traguardo di 10 milioni di bottiglie e flaconi di plastica, pari a 300 tonnellate di materiale riciclato.

Per quanto riguarda le ricadute commerciali, grazie a Plastipremia sono stati erogati 92.300 euro coupon di sconto, ben oltre mezzo milione di euro di indotto economico generato. A questi si aggiungono i coupon elettronici distribuiti con la APP, ben 32.000 per un controvalore di 115.000 euro legati alle premialità di secondo livello (esempio plaid plastica riciclata Corepla, cofanetto

degustazioni prodotti alimentari ICAT Food, ecc).

I 18 punti dove sono installati gli Ecocompattatori PlasTiPremia a Genova

Municipio Ponente

 Prà (Stazione ferroviaria nella fascia di rispetto di Prà)

 Voltri (piazza Gaggero)

Municipio Medio Ponente

 Sestri Ponente (mercato del Ferro)

 Cornigliano (parcheggio pubblico supermercato)

Municipio ValPolcevera

 Rivarolo (via Rossini)

 Bolzaneto (piazza Rismondo)

Municipio Centro Ovest

 Sampierdarena (piazza Vittorio Veneto)

 San Teodoro (piazza Pestarino – Via Bologna)

Municipio Centro Est

 Castelletto (piazza Manin)

 Porto Antico (uscita metro San Giorgio)

 Centro Storico (piazza Sarzano)

Municipio Bassa Valbisagno

 Marassi (piazza Galileo Ferraris)

 San Fruttuoso (piazza Martinez)

Municipio Media Valbisagno

 Molassana (giardini Ponte Fleming)

 San Gottardo (piazzale Bligny)

Municipio Medio Levante

 Foce (piazza Paolo Da Novi)

 Albaro (piazza Leonardo da Vinci)

Municipio Levante

 Quinto (Piazzale Rusca

