E’ stato ricoverato in gravissime condizioni l’uomo precipitato oggi da una altezza di 6 metri da un condominio in Via Milano. L’uomo sembrerebbe essere rimasto sprovvisto di chiavi per entrare nel proprio alloggio e per entrare avrebbe tentato di passare per il sottotetto da cui è precipitato. Sul posto sono stati immediati i soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.