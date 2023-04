Regione Liguria, 4,3 milioni di euro per l’agricoltura in zone montane, soggette a vincoli o svantaggiate

Posted on

Cairo Montenotte. Modifiche, a partire da lunedì prossimo, al servizio bus in Valbormida. Cambiamenti sono previsti specie per quanto riguarda gli orari, ecco il nuovo assetto del servizio di Tpl Linea: LINEA 45: CAIRO – CARCARE – ALTARE – MALLARE: la corsa in partenza da Codevilla per Altare delle 15.00 verrà anticipata alle 14.50; […]