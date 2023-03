Regione Liguria, via libera dal Ministero per la riqualificazione di 20 istituti scolastici

Via libera dal Ministero dell’Istruzione al programma presentato da Regione Liguria per la riqualificazione di venti istituti scolastici, diffusi su tutto territorio regionale, per un investimento complessivo di oltre 21 milioni e 434 mila euro su fondi Pnrr. Gli interventi, individuati dalla programmazione triennale regionale di edilizia scolastica e selezionati tra i progetti immediatamente cantierabili e di maggiore rilevanza, coinvolgeranno scuole di ogni ordine e grado, con lavori che riguarderanno soprattutto l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici.

Gli interventi, che coinvolgeranno oltre 5300 studenti, interesseranno tutte le province liguri.

“Con l’approvazione del piano presentato da Regione Liguria possiamo dare il via ad un’imponente mole di investimenti per i nostri istituti, che così potranno diventare sempre più accoglienti per studenti e lavoratori del mondo della scuola – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Un accoglimento integrale delle nostre proposte da parte del ministero che dimostra l’efficienza dei nostri uffici e la grande sinergia instaurata con gli enti locali su un tema fondamentale come l’istruzione e la vita scolastica dei nostri ragazzi”.

“Siamo molto soddisfatti che il ministero abbia approvato integralmente il piano di Regione Liguria – commenta l’assessore regionale all’Edilizia Scolastica Marco Scajola – Questo programma da più di 21 milioni di euro e 20 interventi permetterà di garantire scuole più confortevoli e sicure a migliaia di studenti, oltre ad insegnanti ed operatori scolastici: un investimento di fondamentale importanza, dato che la scuola è la seconda casa dei nostri figli. Dall’inizio del mandato – continua l’assessore Scajola – sono stati investiti oltre 130 milioni di euro in lavori dedicati alle nostre scuole, sia intervenendo su edifici esistenti, in particolare per il miglioramento sismico e l’efficientamento energico, sia per la realizzazione di nuove strutture. L’obiettivo della Regione è investire le risorse a disposizione in modo efficace ed efficiente, realizzando un’attenta analisi del fabbisogno esistente, per stimolare lo sviluppo economico del territorio, coniugandolo al rispetto dell’ambiente, alla tutela delle nuove generazioni e all’ inclusione. Nelle ultime settimane – conclude l’assessore Scajola – abbiamo iniziato un confronto con il Governo, in sede di Conferenza delle Regioni, affinché si attivi un vero e proprio “Piano Marshall” per l’edilizia scolastica nazionale, con lo stanziamento di nuove e consistenti risorse ed avvalendosi per la programmazione dell’esperienza delle Regioni e degli enti locali”.

Di seguito il dettaglio delle scuole coinvolte e dei fondi stanziati:

IMPERIA (investimento totale € 4.442.037,07)

Sanremo

Primaria frazione “Coldirodi”, secondaria “Alighieri, secondaria “Nobel”: euro 285.496,31

Liceo Cassini, plesso scolastico “Villa Magnolie”: 1.881.000,00 €

Pontedassio

Secondaria “Natta”, 490.540,76 €

Diano San Pietro

Primaria Diano – San Pietro, 960.000,00 €

Pornassio

Scuola materna Pornassio, primaria Pornassio Castello, 825.000,00 €

SAVONA (investimento totale € 1.470.000,00)

Garlenda

Infanzia e primaria Alassio – Garlenda, 470.000,00 €

Ortovero

Infanzia Alassio Ortovero, Primaria Alassio – Ortovero, Secondaria I Grado Ortovero, 1.000.000,00 €

GENOVA (investimenti totali € 11.958.988,38)

Genova

Infanzia comunale – Foce, Secondaria I.C. Foce/Doria Pascoli: 1.115.287,74 €

I.P.S. I.S. Gaslini-Meucci; I.P.S.I.S. Gaslini-Meucci serale: 3.552.043,27 €

Davagna

Scuola materna di Davagna, elementare R.Volpi – Davagna; I. C. Valtrebbia-Davagna: 2.779.016,00 €

Bogliasco

Elementare Fermi, I.C. Bogliasco – Foscolo sez. ass., 807.711,37 €

Ronco Scrivia

I.I.S “Primo Levi”, 2.249.520,00 €

Masone

Scuola secondaria primo grado, 1.455.410,00 €

LA SPEZIA (investimento totale 3.563.706,94 euro)

Lerici

Primaria Lerici San Terenzo – Garibaldi, 103.233,15 €

Primaria Lerici Pugliola – “Mazzini”, 584.600,00 euro

Luni

Ortonovo Casano Basso, 336.909,19 €

Secondaria Ortonovo “Ceccardi”, 357.282,36 €

La Spezia

“G.Casini”, “Cardarelli – liceo artistico e musicale “Cardarelli” – serale: 1.580.000,00 €

Liceo statale “Mazzini”, 584.600,00 €

Santo Stefano di Magra

Secondaria “Schiaffini”, 373.414,86 euro