Ceriale, trovato in possesso di hashish: minorenne deferito

Una denuncia in stato di libertà per un minore sorpreso in possesso di hashish e di un bilancino: è quanto ha fatto seguito ad alcuni controlli nei parchi cittadini da parte del personale della Polizia Locale di Ceriale. Il giovane è stato deferito al tribunale dei minorenni di Genova mentre la sostanza stupefacente e lo strumento sono stati sequestrati. E sempre durante i controlli, nei pressi della provinciale romana è stato fermato il conducente di un’auto risultato privo di patente (in quanto revocata) con il veicolo (già posto sotto sequestro amministrativo) nuovamente privo di assicurazione e quindi di conseguenza sottoposto a confisca.

Informazioni sull'autore del post