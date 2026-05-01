Agenda Cultura e Spettacoli Pietra Ligure

Pietra Ligure, il 10 maggio al Teatro Moretti: “Insieme per Benedetta”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Domenica 10 Maggio alle ore 17,45 il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta”. Un nuovo importante evento benefico all’insegna della musica, della comicità ma soprattutto del sostegno.

Organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

L’evento sarà presentato da Mario Mesiano e vedrà la partecipazione di tre comici straordinari molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico che si alterneranno sul palco per garantire momenti di svago e di allegria: Max Pisu, Andrea Di Marco e Renzo Sinacori.

La parte musicale, invece, sarà offerta dalla Babilonia Ethnic Band che si esibirà, per l’occasione, in una originale versione acustica (unplugged), offrendo arrangiamenti di particolare impatto emotivo.

Il ricavato verrà interamente devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato “Area Cuore”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di preziosi quanto sofisticati strumenti chirurgici indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

La serata vedrà la presenza del Direttore della Cardiochirurgia e dell’Area e dell’Area Interdipartimentale Cuore del Gaslini, il Dott. Guido Michielon, insieme al Direttore della Cardiologia, il Dott. Roberto Formigari, accompagnati dal Cardiologo Dott. Alessandro Rimini che ricordiamo essere stato un importante e fondamentale punto di riferimento per Benedetta e la sua famiglia durante il difficile percorso della malattia.

L’ingresso sarà come sempre ad offerta libera ma per garantirsi il posto a sedere, a partire da lunedì 13 aprile, con un’offerta minima di 15 euro, si potrà prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136 .

Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno tutti gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto in forma totalmente gratuita – fanno sapere dell’organizzazione – Ringraziando anticipatamente ci permettiamo, in considerazione dell’ambizioso scopo della serata, di rivolgere a tutti voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante: non perdete questa serata speciale“.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Alassio Cultura e Spettacoli

Alassio, ha inizio il laboratorio "Profumo di glicine"

Posted on Author Redazione

Alassio. Un “weekend in giardino” circondati dal profumo e dai colori dei glicini dei Giardini di Villa della Pergola ad Alassio. Sabato e domenica si terrà infatti il laboratorio di giardinaggio per adulti, bambini e famiglie “Profumo di glicine!” che abbina alla visita guidata del Parco, un rigoglioso giardino inglese di 22.000 metri quadrati con […]
Cronaca Pietra Ligure

Pietra Ligure, fa un apprezzamento a una ragazza e scatena una lite con il fidanzato

Posted on Author Redazione

Intervento dei Carabinieri questa mattina a Pietra Ligure dove un uomo di origine straniera con precedenti specifici avrebbe innescato una lite con un altro uomo a causa di un commento nei confronti della fidanzata di lui. Lo straniero avrebbe raccolto delle pietre in spiaggia scagliandole contro la coppia e mettendo a rischio anche altri passanti. […]
Albenga Cultura e Spettacoli

Albenga, sabato la presentazione della stagione rosa del teatro Ambra

Posted on Author Redazione

Sabato 14 settembre, alle ore 17,00, incontro al Teatro Ambra di Albenga per la presentazione del programma della seconda edizione della stagione teatrale al femminile “Ambra Rosa”, un appuntamento sentito ed atteso che si svolgerà nel mese di novembre, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga. Dal palco della sala albenganese […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *