Pietra Ligure, il 10 maggio al Teatro Moretti: “Insieme per Benedetta”

Domenica 10 Maggio alle ore 17,45 il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta”. Un nuovo importante evento benefico all’insegna della musica, della comicità ma soprattutto del sostegno.

Organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

L’evento sarà presentato da Mario Mesiano e vedrà la partecipazione di tre comici straordinari molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico che si alterneranno sul palco per garantire momenti di svago e di allegria: Max Pisu, Andrea Di Marco e Renzo Sinacori.

La parte musicale, invece, sarà offerta dalla Babilonia Ethnic Band che si esibirà, per l’occasione, in una originale versione acustica (unplugged), offrendo arrangiamenti di particolare impatto emotivo.

Il ricavato verrà interamente devoluto al Reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia, denominato “Area Cuore”, dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e servirà per l’acquisto di preziosi quanto sofisticati strumenti chirurgici indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

La serata vedrà la presenza del Direttore della Cardiochirurgia e dell’Area e dell’Area Interdipartimentale Cuore del Gaslini, il Dott. Guido Michielon, insieme al Direttore della Cardiologia, il Dott. Roberto Formigari, accompagnati dal Cardiologo Dott. Alessandro Rimini che ricordiamo essere stato un importante e fondamentale punto di riferimento per Benedetta e la sua famiglia durante il difficile percorso della malattia.

L’ingresso sarà come sempre ad offerta libera ma per garantirsi il posto a sedere, a partire da lunedì 13 aprile, con un’offerta minima di 15 euro, si potrà prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136 .

“Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno tutti gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto in forma totalmente gratuita – fanno sapere dell’organizzazione – Ringraziando anticipatamente ci permettiamo, in considerazione dell’ambizioso scopo della serata, di rivolgere a tutti voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante: non perdete questa serata speciale“.

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