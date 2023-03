Calcio, la Sapdoria attende a “Marassi” il Verona che ha espugnato Genova una sola volta nella storia

Il Verona non espugna “Marassi” da ben 51 anni e la Sampdoria cercherà di fare leva sulla favorevole tradizione casalinga contro gli “Scaligeri” per portare a casa il primo successo casalingo stagionale in una stagione maledetta ormai destinata a concludersi con la retrocessione in Serie B. Contro la Juventus, la squadra di Stankovic non ha demeritato pur perdendo nettamente 4-2, sul 2-0 per i bianconeri era riuscita anche a recuperare due reti, poi la forza maggiore dei bianconeri e qualche decisione ostinatamente contraria dell’arbitro hanno prodotto l’ennesima sconfitta blucerchiata. Il Verona in classifica ha 7 punti in più della Samp ed è pienamente in corsa per la salvezza anche se il successo di domenica scorsa dello Spezia contro l’Inter ha complicato molto i piani dei veneti adesso a -5. In trasferta i gialloblu hanno ottenuto soltanto 5 pareggi. Le due squadre arrivano a questo appuntamento decimate dagli infortuni: Audero, Conti, Lammers, Murillo e Pussetto oltre allo squalificato Rincon in casa Sampdoria; Ceccherini, Henry, Hien, Hrustic, Ngonge, Sulemana e Veloso sul fronte opposto. Fischio d’inizio alle 12.30

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Sabiri, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 18 (ultima nel novembre 2021, 3-1)

Pareggi 7

Vittorie Verona 1 (ultima nel dicembre 1972, 0-1)

Informazioni sull'autore del post