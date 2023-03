Guardia di Finanza, siglata intesa tra Comando Provinciale di Imperia e il Comune di Ventimiglia a tutela delle risorse finanziarie del Pnrr

Posted on

Incidente stradale questa mattina ad Airole nell’entroterra di Ventimiglia dove un’auto su cui viaggiavano due persone si è schiantata contro i “new jersey” in cemento che delimitano un cantiere in galleria. Il bilancio è di una donna di 70 anni ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale di Sanremo, illeso l’altro passeggero.Sul posto anche i […]