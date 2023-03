Pullman contro muro sulla A10, Maestra eroina scongiura tragedia. La Regione Liguria la premierà con la bandiera

Tragedia sventata per il pullman che trasportava 50 studenti della scuola primaria di Imperia grazie alla prontezza della giovane maestra Ilaria Gallio che, con sangue freddo, si è accorta del malore dell’autista, ha preso controllo del mezzo e ha evitato il peggio per lei e i bambini a bordo, che ora stanno tutti bene. Regione Liguria ha deciso di consegnarle al più presto la bandiera ufficiale della Regione in segno di riconoscimento