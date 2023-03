Domenica 5 marzo, alle ore 14.00, a Valleggia ritorna il tradizionale Carnevale Quilianese con la maschera di Bastian.

Il ritrovo dei carri e gruppi mascherati è previsto a Valleggia in via San Pietro, c/o la

Società Cattolica San Giuseppe alle ore 14.00. La partenza della sfilata mascherata è prevista verso le 14.30 per le vie della frazione di

Valleggia: via san Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, via Pertini, via Aonzo, via Diaz e piazza della Chiesa. Ritorno presso il campo sportivo di Valleggia, con le tanto attese focaccette e animazione per bambini a cura della compagnia Teatro Scalzo di Genova e ASD Latin Studio. In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 12 marzo.

Informazioni sull'autore del post