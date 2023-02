Pallanuoto: Coppa Italia – Da venerdì 24 a domenica 26 febbraio si svolgerà nella piscina “Paganuzzi” a Genova la Final Eight

Da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio la piscina “Paganuzzi” a Genova ospiterà la Final Eight di Coppa Italia Unipolsai, trentunesima edizione, di pallanuoto maschile 2022/2023. L’organizzazione sarà curata dall’Iren Genova Quinto, in collaborazione con la Federnuoto e il Comune di Genova. Le 8 squadre finaliste sono Pro Recco, Pallanuoto Trieste, A.N. Brescia, C.N. Posillipo, C.C. Ortigia 1928, Telimar Palermo, Iren Genova Quinto e naturalmente BPER R.N. Savona. E’ prevista la diretta Rai per i quarti di finale BPER Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto e A.N. Brescia – Pallanuoto Trieste (Rai Sport +HD); delle due semifinali per il primo posto (Rai Play) e della finalissima (Rai Sport +HD). Waterpolo Channel prevede il live streaming dei due quarti di finale che aprono il programma della Final Eight: Ortigia 1928 – C.N. Posillipo e Pro Recco – Telimar Palermo.

Questo è il programma delle partite:

Quarti di finale – venerdì 24 febbraio

4) 15.00 CC Ortigia 1928-Circolo Nautico Posillipo – diretta su Watepolo Channel

2) 17.00 Pro Recco-Telimar – diretta su Waterpolo Channel

3) 19.00 RN Savona-Iren Genova Quinto – diretta su Rai Sport +HD

1) 21.00 AN Brescia-Pallanuoto Trieste – diretta su Rai Sport +HD

Semifinali – sabato 25 febbraio

5° posto

1) 15.00 Perdente Quarto 1-Perdente Quarto 4

2) 17.00 Perdente Quarto 2-Perdente Quarto 3

1° posto

4) 19.00 Vincente Quarto 2-Vincente Quarto 3 – diretta Rai Play

3) 21.00 Vincente Quarto 1-Vincente Quarto 4 – diretta Rai Play

Finali – domenica 26 febbraio

7° posto

10.00 Perdente Semifinale 1-Perdente Semifinale 2

5° posto

12.00 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2

3° posto

14.00 Perdente Semifinale 3-Perdente Semifinale 4

1° posto

16.00 Vincente Semifinale 3-Vincente Semifinale 4 – diretta Rai Sport +HD

Laura Sicco

Informazioni sull'autore del post