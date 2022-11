Calcio, a Ventimiglia un progetto per integrare i migranti attraverso il calcio

Il calcio per integrare gli stranieri presenti a Ventimiglia. E’ il progetto organizzato dal Ventimiglia calcio e Arci, confinanziato dall’Unione Europea con l’Unione italiana sport per tutti (Uisp) con il patrocinio della Regione Liguria e agenzia regionale per il lavoro. L’obiettivo è quello di realizzare un laboratorio per far crescere il calcio “straniero” con in prospettiva anche un torneo-integrazione.

Al progetto partecipano 18 migranti provenienti

Il laboratorio-calcio si svolge al cam tra i 20 e i 42 anni provenienti da Africa e Asia e attualmente ospitati in una struttura. Il progetto prevede 100 ore di attività sino a fine 2023 con due ore di allenamento a settimana. Le divise da gioco verranno fornite dal club intemelio e arci.

