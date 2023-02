Genova, cargo battente bandiera cipriota fermato in porto per irregolarità

Intervento della Guardia Costiera di Genova che ha fermato in porto un cargo battente bandiera cipriota. La nave, caduta nella rete del sistema di targeting – elaborato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – pesa poco più di 5264 tonnellate di stazza, costruita nel 1999, armata e gestita da una società italiana. La nave è stata fermata per violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione.

