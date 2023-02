Savona, minaccia con una pistola scacciacani l’amica della fidanzata: denunciato

La Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Savona ha ricevuto una richiesta di intervento, relativa ad una giovane donna minacciata con una pistola da un coetaneo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, tenuto conto della gravità del fatto, sono intervenuti immediatamente, ricostruendo la dinamica della vicenda.

La giovane donna dopo aver cenato a casa di un’amica, stava rientrando presso la propria abitazione. Uscendo dall’alloggio della ragazza, la vittima ha incontrato il fidanzato di quest’ultima. Per ragioni dovute verosimilmente a precedenti dissapori, è scaturita immediatamente fra i due un’animata discussione. Al termine della quale, il ragazzo, già noto dalle forze dell’ordine, ha estratto l’arma minacciando la donna di morte.

La giovane, sconvolta, si è allontanata chiedendo al tempo stesso l’intervento da parte dalle forze dell’ordine. La macchina del pronto intervento si è subito mobilitata. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione del ragazzo per verificare la segnalazione ricevuta. Quest’ultimo, sperando di farla franca, ha avvolto la pistola in una coperta, lanciando il tutto dalla finestra. Il movimento però non è sfuggito ai militari che hanno recuperato l’arma, rivelatasi successivamente una scacciacani.

Il giovane accompagnato in caserma per i necessari accertamenti, è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria. La scacciacani è stata sequestrata.

Informazioni sull'autore del post