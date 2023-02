Intervento dei vigili del fuoco per un esercizio commerciale di vendita di fiori andato a fuoco nel quartiere genovese di Marassi per cause da accertare. Ingenti i danni all’attività commerciale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del rogo, al momento nessuna pista è esclusa.

