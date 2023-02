CGIL Savona: “Senza la soluzione delle vertenze industriali non si può parlare di sviluppo del territorio”

“Senza la soluzione delle vertenze industriali non si può parlare di sviluppo del territorio. È arrivato il momento di decidere quale politica industriale mettere in campo, quali sono i settori e i comparti su cui investire e costruire il futuro del nostro paese e territorio“. Lo rende noto la CGIL Savona. “Nel 2022 passano di mano in mano oltre 70 tavoli di crisi industriale e i destini di oltre 100 mila lavoratori in tutto il Paese. Governo e Regioni alle prese con diverse crisi industriali in cui sono immerse tante, troppe aziende industriali nel Paese che interessano comparti e settori strategici“.

“La situazione però in Italia non è tutta uguale, ci sono Regioni che hanno avuto la capacità di interloquire con il Governo e i Ministeri e hanno raccolto buoni risultati in termini di soluzioni per l’occupazione e lo sviluppo di molte imprese in difficoltà ed esistono Regioni, la Liguria è una di queste, dove l’autorevolezza della politica regionale continua ad essere ai minimi termini, non ha interlocuzioni con i livelli nazionali e le crisi industriali rischiano di precipitare al punto di non ritorno“. “Politica regionale che stenta a trovare qualsivoglia soluzione per le innumerevoli situazioni che sono senza risposte da troppo tempo alcune di esse da molti anni. Basta ricordare la vicenda di Sanac con lo stabilimento di Vado Ligure oppure la vertenza che interessa la Piaggio Aerospace e la LaerH di Albenga. L’amministrazione regionale è senza idee, progetti, proposte di politica industriale ma soprattutto senza quell’autorevolezza che potrebbe garantire la presa in carico da parte del governo delle vertenze industriali savonesi“.

“Sono mesi che il territorio, tutto, attende la calendarizzazione degli incontri richiesti ai ministeri interessati direttamente dal presidente Toti e dall’assessore Benveduti, mesi in cui neppure i ministeri del ‘governo amico’ all’amministrazione regionale da risposte. Attendiamo anche da diverse settimane una convocazione in regione (dagli assessori Benveduti e Scajola) per poter iniziare a discutere della formazione dei lavoratori ex Funivie per Potter essere pronti nel momento del riavvio dell’infrastruttura“.