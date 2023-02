Ansaldo Energia, presidente Toti: sentito ministro Urso, presto convocazione sindacati, confermata volontà ricapitalizzazione

“Ho sentito telefonicamente il ministro Urso: presto saranno convocati i sindacati, in vista del consolidamento e rilancio di questa realtà produttiva strategica per il Paese. È confermata la volontà di procedere con il piano di ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e verrà presto nominato il nuovo amministratore delegato”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito al futuro di Ansaldo Energia.

In caso di mancata convocazione i sindacati hanno fatto sapere che sono pronti a far sentire la loro protesta durante il Festival di Sanremo.

