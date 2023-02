Ddl Autonomie, Toti: “E’ un grande momento”

Posted on

Savona. Discorso realistico e preoccupato quello che la parlamentare Pd Anna Giacobbe terrà in occasione dell’assemblea provinciale del Pd di fronte al responsabile economico Filippo Taddei. Si legge nella sua relazione: “Ci muoviamo in un quadro generale ancora difficile. Le prospettive della nostra economia non sono ancora tali da farci sentire fuori dalla fase difficile […]