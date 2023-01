A causa del forte vento oggi in porto a Genova, un traghetto in riparazione ormeggiato a una banchina avrebbe rotto gli ormeggi finendo per muoversi e urtare un altro traghetto ormeggiato a fianco. Nessuna vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i rimorchiatori.

Informazioni sull'autore del post