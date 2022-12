La giornalista spezzina Donatella Bianchi sarà la candidata per il M5S alle regionali del Lazio

La giornalista spezzina ex presidentessa del WWF e attuale numero uno del Parco delle Cinque Terre nonchè conduttrice della trasmissione di Raiuno Linea Blu, sarà la candidata del movimento 5 stelle per la Regione Lazio. Lo ha annunciato Giuseppe Conte: “Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ambizioso programma di rilancio ambientale, politico e sociale della regione. Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all’altezza delle loro aspettative ed esigenze”.

Informazioni sull'autore del post