Furto dei doni di Natale all’Associazione Down di Savona, si mobilita la Polisportiva Quiliano

Biancoblu in vantaggio per primi con Vita E' finita 1-1 la prima amichevole estiva del Savona contro i dilettanti del Pont Donnaz. Biancoblu per primi in vantaggio al 19′ con Vita, nel finale il pareggio della squadra valdostana all'85' con Grange.