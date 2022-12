Echi di Liguria in Abruzzo: a Giulianova ci sono Via Arenzano e Via Cogoleto

Liguria e Abruzzo hanno in comune le montagne affacciate sul mare e quattro capoluoghi di provincia. Apparentemente non sembrerebbe altro. Cultura, lingua, cucina e senso dell’ospitalità sono differenti come più non si potrebbe, complice anche la collocazione quasi antitetica di questi due territori: uno al nord-ovest e l’altro in piena Italia centrale. Eppure non è cosi….gli abruzzesi a quanto pare amano la nostra regione e soprattutto la sua geografia. Perchè? A Giulianova, località costiera di 24.000 abitanti in provincia di Teramo esistono due strade ribattezzate: Via Arenzano e Via Cogoleto in omaggio alle nostre città rivierasche. Si trovano nelle vicinanze di Lungomare Zara, ma non è tutto, nella stessa zona ci sono anche Via Santa Margherita Ligure e Via Portofino. A Montesilvano in provincia di Pescara si trova Via Liguria che è una traversa di Viale Aldo Moro, la strada litoranea. Insomma…tutto il mondo è paese.

