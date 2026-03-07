Attualità Genova

Giornata dei Diritti delle Donne, la CGIL proclama lo sciopero nei settori: scuola, turismo e commercio

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, Filcams Cgil e Flc Cgil hanno proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata nei settori commercio, turismo, terziario e scuola pubblica e privata, università, ricerca, formazione professionale e alta formazione artistica e musicale.

Lo sciopero si terrà lunedì 9 marzo. Nel pomeriggio di lunedì a Genova dalle 16.30 alle 17.30 in Piazza della Commenda, si terrà un’iniziativa dal titolo “Musica e parole per i diritti”. All’iniziativa parteciperà Claudia Palone, docente del liceo Chiabrera Martini di Savona. Successivamente spettacolo musicale con i cantanti Christian Medardi e Domiziana Polino della Creartis School, mentre la parte artistica di danza sarà curata da Deborah Bruzzese, direttrice di Alyat Danza.

Di fronte alla recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione, Filcams e Flc intendono riaffermare i diritti delle donne, a partire dalla propria autodeterminazione e dalla parità di genere.

L’Italia è ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; il lavoro di cura è ancora in gran parte scaricato sulle donne e le professioni interessate dalla giornata di sciopero del 9 marzo vedono una predominanza di lavoratrici tra le più sottopagate. L’irresponsabilità e l’arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese richiedono una reazione decisa, immediata e strutturata.

Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che va ben oltre l’8 e il 9 marzo per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società, nella convinzione che insieme a tutte le donne e a tutti gli uomini che credono nella giustizia e nella parità di genere sia possibile cambiare le cose.

Filcams Cgil e Flc Cgil Liguria lunedì 9 marzo aderiscono al corteo transfemminista, con concentramento alle ore 18.00 in via Fanti d’Italia a Genova.

