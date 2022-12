Taggia, Inaugurazione parco urbano Pump Track

Fervono gli ultimi preparative per terminare il nuovo parco urbano ‘Life Park’ di Levà. La nuova struttura, in via San Francesco di fronte alla sede comunale, sarà inaugurata domenica 18 dicembre alle 15.00.

La cittadinanza è tutta invitata a prendere parte a questo importante momento che vedrà la partecipazione delle associazioni sportive del territorio e dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).

Saranno presenti anche i campioni di mountain bike Loris Revelli (campione Italiano Downhillcat. Elite, 25° overall World Cup e 33° nel ranking mondiale), Sofia Priori (campionessa italiana Downhillcat. Junior e 15ˆ nel ranking mondiale di categoria), Filippo Murachelli (campione italiano Downhill Under 15) e Mattia Bianco (campione regionale Piemonte).

Saranno loro a fare un primo giro inaugurale sulla pista di pumptrack che sarà poi aperta a tutti i cittadini.

Il ‘Life Park’, oltre alla pista per mountain bike, presenta una palestra a cielo aperto, un’ampia area giochi con un percorso avventura, un’area cani con attrezzatura per la dog agility e una pista di pattinaggio.

L’idea del parco nasce negli scorsi anni dai ragazzi del CCR che avevano richiesto alla precedente amministrazione di realizzare una pista pumptrack nell’area in questione. L’amministrazione Conio ha voluto riprendere il progetto ampliandolo e andando a realizzare un vero e proprio parco urbano dedicato allo sport all’aria aperta, con panchine e alberi per riposarsi e rilassarsi, un luogo dedicato alle famiglie, ai bambini e agli amici a quattro zampe.

Per dare sempre più importanza al volere e alla creatività dei bambini, l’amministrazione ha inoltre chiesto ai ragazzi del CCR di proporre e trovare un nome al parco. Tante le bellissime proposte giunte nelle scorse settimane dagli alunni delle scuole secondarie di Arma, Taggia e Levà. I ragazzi hanno così premiato e scelto la proposta di Alessandro Lanteri, alunno della 3ˆA dell’Istituto Comprensivo di Arma. ‘Life Park’, è questo il nome scelto dai ragazzi del CCR.

“Non vediamo l’ora di aprire il nuovo parco a tutta la comunità – commenta il sindaco Mario Conio. Crediamo che sarà un importante punto di svago e incontro per i nostri giovani, ma anche per gli atleti del territorio e per tutti coloro che vorranno vivere momenti di qualità all’aria aperta.”

“Voglio ringraziare personalmente tutti gli operai del nostro Comune che hanno lavorato con grandissimo impegno per la realizzazione del ‘Life Park’,” conclude il primo cittadino.

L’inaugurazione, in programma domenica 18 dicembre alle 15.00, sarà presentata da Riccardo Ghigliazza di Radio Grock.

