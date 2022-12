Millesimo, arrestato 49enne legato alla cosca della ‘ndrangheta di Siderno

I carabinieri della stazione di Millesimo hanno arrestato un 49enne calabrese, legato alla cosca della ‘ndrangheta di Siderno, per una condanna definitiva di 11 anni di reclusione per reati vari contro il patrimonio.

Per evitare il carcere duro, l’uomo causa motivi di salute, era stato autorizzato a scontare la pena presso una comunità terapeutica di Millesimo. Tuttavia, i sui atteggiamenti, non in linea con le regole di comportamento, stava creando disordine con gli altri ospiti, nonché poche difficoltà per la sua gestione.

Le numerose segnalazioni da parte dei carabinieri hanno portato la magistratura a revocare il beneficio, riconducendo il 49enne presso il carcere Marassi di Genova.

