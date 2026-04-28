Agenda Albenga Cultura e Spettacoli

Albenga, un Ponte del 1° Maggio ricco di eventi

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Albenga si prepara a vivere un altro fine settimana ricchissimo di appuntamenti: dalla conferenza dedicata all’agrobiodiversità alle letture teatralizzate nel suggestivo Chiostro Siccardi, passando per le visite guidate al roseto di Franco Stalla e i laboratori creativi per i più piccoli. Un calendario vivace e variegato che continua ad animare la città con cultura, natura e partecipazione.

Eventi in programma

Giovedì 30 aprile

• Conferenza “L’agrobiodiversità nel savonese”. Ore 15 in Piazza IV Novembre, a cura dell’Istituto Agrario Aicardi di Albenga

• Visita guidata al Complesso Archeologico di San Calocero. Orario: 9.30–13.00 / 15.00–18.30, nell’area archeologica di San Calocero. Info e prenotazioni: 0182 571443 – info@palazzooddo.it

Venerdì 1° maggio

• Festa dei Lavoratori. Ore 10.00 in Piazza del Popolo, a seguire corteo per le vie cittadine; dalle ore 14.30 concerto in Piazza De Andre sul lungomare

• “Frobenbelgin” – mix tra gelato Perlecò e gin Tastee.it. Orario 17.30–20.30, organizzato dalla Gelateria Perlecò

• “Caruggin – Gin in Stile Ligure” – edizione “0”. Da venerdì 1 a sabato 2 maggio in Piazza Rossi – Ex Chiesa di San Lorenzo

• 1° maggio a Salea. Tutto il giorno in Frazione Salea – area Sagralea, a cura della Parrocchia San Giacomo Maggiore

Sabato 2 maggio

• “La mia finestra fiorita”. Orario 15.00–18.00 in Piazza delle Erbe, laboratorio gratuito per bambini. Prenotare al cell. 3475031329

• Visita guidata a pagamento nel Centro storico. Orario 16.30, ritrovo presso lo IAT – Torre Civica. Prenotazioni: turismo@comune.albenga.sv.it – guideliguria@gmail.com

• Visita al roseto del giardino botanico “I fiori nel cuore” di Franco Stalla. Orario 15.00. Ritrovo in Piazza San Michele. Durata: circa 2 ore. Costo: 5 € (bambini fino a 12 anni e persone con disabilità gratis). Info e prenotazioni: 335 5366406 – iat@comune.albenga.sv.it

• Workshop di Macramè – a cura di “A mio nodo”. Ore 15.00, organizzato dall’associazione Cosa mi metto? – abbigliamento

• Presentazione del libro “La rivoluzione è come il vento” di Roberto Fiore. Ore 16.00 a Palazzo Oddo – 3° piano, a cura del Circolo culturale Gufo Ensi

• Mostra d’arte “Illuminiamo Piazza Grande”, organizzata dalla Scuola d’Infanzia, Viale Liguria 11. A cura dei bambini della Scuola d’Infanzia Faà di Bruno e FISM Savona

• “Aspettando la Fionda di legno” – concerto. Ore 17.00 al Cinema Teatro Ambra, a cura dell’associazione culturale Fieui di caruggi

• Mercatino dell’artigianato. Orario 8.30–19.00, Piazza IV Novembre. A cura di Tra le Torri APS

 

Domenica 3 maggio

• “Sotto lo stesso cielo, sopra la stessa terra” – letture teatralizzate. Ore 16.00 e 17.00 al Chiostro E. Siccardi. Cinque donne raccontano la loro storia e quella del loro giardino, a cura dell’Associazione #cosavuoichetilegga APS

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