Albenga, un Ponte del 1° Maggio ricco di eventi

Albenga si prepara a vivere un altro fine settimana ricchissimo di appuntamenti: dalla conferenza dedicata all’agrobiodiversità alle letture teatralizzate nel suggestivo Chiostro Siccardi, passando per le visite guidate al roseto di Franco Stalla e i laboratori creativi per i più piccoli. Un calendario vivace e variegato che continua ad animare la città con cultura, natura e partecipazione.