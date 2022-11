Posted on

A partire da lunedì 14 marzo la Liguria tornerà in zona bianca, avendo raggiunto da due settimane le soglie previste dal Ministero del Salute Rimane infatti sotto controllo la pressione ospedaliera, con il numero dei pazienti ricoverati in media intensità stabile intorno alle 250 unità