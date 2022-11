Il Consiglio Regionale ha ricordato Roberto Maroni

Posted on

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Cisl a Sanremo, un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino e i sindacati Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uil, Faisa e Ugl Trasporti per discutere della difficile situazione di Riviera Trasporti costretta anche a mettere in vendita alcuni immobili di proprietà per far quadrare il bilancio. Durante […]