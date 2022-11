Genova, nuove telecamere per la sicurezza nei quartieri di Prà e Sestri Ponente

Continuano le azioni legate alla sicurezza e al contrasto del degrado nei quartieri. Nei primi mesi del prossimo anno verranno posizionate telecamere di video sorveglianza in piazza Giuseppe Di Vittorio, dove sono state più volte segnalate situazioni di spaccio e di atti vandalici.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino oggi in Consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) sulla necessità di installare gli impianti a Sestri Ponente e a Pra’.

«Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti ingombranti in via Martiri del Turchino, nei pressi del piazzale della biblioteca Firpo – ha detto ancora Gambino – valuteremo insieme ad Amiu la posizione più adatta per installare le telecamere, in modo da monitorare la zona in maniera strategica».

