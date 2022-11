La Spezia, approvato il calendario delle manifestazioni 2023

La Giunta Peracchini, su proposta dell’assessore al Commercio Marco Frascatore, ha approvato il calendario delle manifestazioni straordinarie e storiche per l’anno 2023.

“È stato deliberato il piano delle maggiori manifestazioni straordinarie e storiche per l’anno 2023 – dichiara il Sindaco Peracchini – continuiamo a investire per la destagionalizzazione turistica e anche per offrire sempre un maggior numero di eventi, eterogenei, alla cittadinanza. Queste rappresentano il primo assetto per il prossimo anno ma ne saranno previste anche molte altre, di concerto con le associazioni di categoria e non solo, proprio per garantire un’offerta senza precedenti”

Di seguito il calendario:

– Carnevale Spezzino – piazza Cavour e vie cittadine – febbraio 2023 – manifestazione straordinaria;

– La Spezia Fantasy and Comics – corso Cavour – settembre 2023 – manifestazione straordinaria;

– Il Mercatino da Forte dei Marmi – piazza Europa – 14 maggio e 19 novembre 2023 – manifestazione straordinaria;

– Fiera del Disco – piazza Cavour – 30 aprile 2023 – manifestazione straordinaria;

– Festa dello Sport – Campo sportivo Montagna e vie del centro cittadino – maggio 2023 – manifestazione straordinaria;

– Outdoor – piazza Europa – aprile 2023 – manifestazione straordinaria;

– Liguria da Bere – corso Cavour – giugno/luglio 2023 – manifestazione storica;

– Stile Artigiano – Sapori & Mestieri – corso Cavour – novembre 2023 – manifestazione straordinaria;

– La Fattoria in Città – piazza Cavour – 26 novembre 2023 – manifestazione storica

Sono previste inoltre due ulteriori eventuali manifestazioni straordinarie da concordare con le Associazioni di categoria, aventi carattere di particolare interesse.

