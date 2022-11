Genova, fermati due pusher dalla Municipale nel centro storico

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo in un locale del centro storico. Dopo aver notato movimento sospetti gli agenti hanno fermato due persone, in quel momento non in possesso di sostanze, e hanno proceduto all’identificazione. Appurato che uno dei due soggetti aveva esibito un documento falso, è scattata la perquisizione nel suo appartamento dove sono stati rinvenuti 40,79 grammi di cocaina quasi pura, oltre 3.000 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 4 telefoni cellulari.

