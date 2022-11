Panettone senza confini 2022 a bordo di Costa Toscana: è di Antonio Giannotti il miglior panettone artigianale

Si è svolto anche quest’anno a bordo di una nave da crociera, l’ammiraglia Costa Toscana di Costa Crociere, l’evento “Panettone Senza Confini” giunto alla sua settima edizione, che ha portato a bordo il meglio dell’arte pasticcera nazionale e che ha visto i 20 grandi mastri pasticceri finalisti sfidarsi per decretare il miglior panettone artigianale e al cioccolato.

A ricevere il trofeo “Panettone senza Confini 2022” per il miglior panettone artigianale è stato Antonio Giannotti della pasticceria “Perrotta Gigliola” (Montella, Avellino). Luigi Fusco della pasticceria “Punto Freddo” (Scafati, Salerno) è stato invece premiato per il miglior panettone al cioccolato. Sono stati inoltre premiati Salvatore Varriale della pasticceria “Varriale” (Napoli) e Giuseppe Zippo della pasticceria “Le mille voglie” (Specchia, Lecce) per il miglior Panettone al cioccolato secondo il pubblico, che ha potuto degustare le varie preparazioni, e Marco Lusso della pasticceria “Luciano” (Barge, Cuneo) come miglior Panettone per la Critica.

Le finali per l’assegnazione del miglior “Panettone senza Confini 2022” al cioccolato e artigianali si sono svolte al teatro Poltrona Frau di Costa Toscana, rispettivamente il 26 e il 30 ottobre, durante la crociera di una settimana nel Mediterraneo, partita il 23 ottobre da Savona con un itinerario che ha toccato Civitavecchia, Napoli, Palma, Valencia e Marsiglia. Nel corso della settimana gli ospiti della nave hanno potuto vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diverse declinazioni del panettone, con incontri e degustazioni con i Maestri dell’arte pasticcera.

La giuria era composta dai nomi più illustri della pasticceria e del mondo dei lievitati: il Maestro della tradizione Iginio Massari, universalmente riconosciuto come “Maestro dei Maestri”, al vertice di APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) e presidente della giuria del panettone tradizionale; Pascal Lac, maestro cioccolatiere, presidente della giuria del panettone al cioccolato; Paco Torreblanca, “Miglior pasticcere del Mondo 2022” e vero e proprio artista della pasticceria; Gino Fabbri, alla guida del team vincitore della coppa del mondo di Pasticceria nel 2015, vicepresidente APEI e vincitore della Torta del Giubileo; Achille Zoia, Maestro degli impasti e “Padre” del panettone moderno; Marco Pedron, maestro pasticcere della pasticceria Caffé Cracco; Vittorio Santoro, Direttore Cast Alimenti, Davide Malizia, Campione del Mondo di zucchero artistico, direttore Aromacademy e World Pastry Star 2021, Riccardo Bellaera, Corporate Chef Pastry & Chef Baker di Costa Crociere e World Pastry Star 2021, Antonio Brizzi, Corporate Chef di Costa Crociere.

Oltre ai lievitati in gara, gli ospiti di Costa Toscana hanno potuto degustare versioni di gelato realizzate con gli ingredienti tipici del panettone tradizionale, preparate dal Campione del Mondo di gelato Eugenio Morrone, che ha partecipato all’evento fuori giuria.

