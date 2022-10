Genova e la Liguria ancora protagoniste del piccolo schermo

Posted on

I paesaggi liguri visti dal finestrino del celebre trenino di Casella sono al centro del quinto episodio di “The World’s Most Scenic Railway Journeys”, la docu-serie britannica mandata in onda su Channel 5 che va alla scoperta delle tratte in treno più spettacolari in giro per il mondo. Un viaggio all’interno e dall’alto, reso possibile […]