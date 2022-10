Teremoto in Liguria, qualche leggero danno tra Bargagli e Torriglia

Posted on

Incidente sulla A10 all’altezza di Ventimiglia dove sono entrati in collisione un mezzo pesante e un’auto per cause da accertare. Il bilancio è di due feriti: uno in codice giallo trasportato a Sanremo, l’altro in rosso al Santa Corona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e la Polstrada, chiusa l’autostrada […]