Ospedale di Albenga, Cangiano su servizio di Presa Diretta: “Invito Toti e il futuro assessore alla Sanità a confrontarsi con il territorio”

Il consigliere Avv. Giorgio Cangiano sul servizio di Presa Diretta andato in onda ieri sera afferma: “Ieri sera, come molti cittadini di Albenga e di tutto il comprensorio, ho seguito la trasmissione Presa Diretta su Rai 3 e sinceramente le dichiarazioni che ho sentito oltre ad avermi sbalordito mi hanno sicuramente fatto innervosire come, credo, a tutti.

Sentire che la visione per il Santa Maria di Misericordia è quella di trasformarlo in ospedale di comunità e in una casa di comunità – che a mio avviso nel PNRR sono previste, ma non per trasformare ospedali nuovi, ma per le zone dove gli ospedali non ci sono – credo che sia una scelta sbagliata.

Ancor più clamoroso è l’indicazione di voler cedere un’area del nostro ospedale a soggetti puramente privati.

Questo, oltre ad essere uno sbaglio perché noi abbiamo bisogno di un ospedale che funzioni anche in emergenza, è anche una cosa che non può essere fatta giuridicamente.

Quando è stato fatto l’atto pubblico confermativo del diritto di superficie tra il Comune di Albenga e l’ASL 2, infatti, era stato specificato in modo chiaro e inequivocabile che doveva essere mantenuta la destinazione ospedaliera e sanitaria pubblica, che ci doveva essere un controllo pubblico ed era anche previsto che questo, se non fosse stato rispettato, avrebbe portato alla revoca del contratto della concessione di superficie.

Io invito ancora una volta il Presidente Toti e il futuro assessore alla sanità a confrontarsi con il territorio.

Qua non si deve vedere come un territorio ostile.

Siamo pronti a fare scelte condivise che portino in evidenza le necessità del territorio. Muoversi diversamente comporta fare scelte sbagliate che, lo vediamo, stanno affliggendo non solo la sanità del ponente, ma di tutta la Liguria.”

