Piaggio Aero, Ilaria Cavo: “Positivo l’impegno del viceministro Valentino Valentini a seguire la procedura selettiva avviata per la vendita”

“Positivo l’impegno del viceministro Valentino Valentini a seguire la procedura selettiva avviata per la vendita di Piaggio Aerospace in modo che si arrivi alla scelta dell’offerta che più rispetti i termini del bando, ovvero che garantisca solidità finanziaria e un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi anche per non disperdere il lavoro fatto dai commissari“. Così Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, commenta la risposta all’interrogazione odierna presentata durante il question time in X commissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.