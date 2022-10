Calcio, lo Spezia riparte dopo la sosta all'”Olimpico” contro la Lazio

Gli 8 punti sono in linea con le aspettative di inizio stagione per lo Spezia che prima della sosta ha superato in rimonta la Sampdoria 2-1.La squadra di Luca Gotti, che in trasferta ha raccolto soltanto un pareggio, adesso è attesa da una trasferta molto complicata in casa della Lazio in piena corsa scudetto nel match dell’ora di pranzo (fischio d’inizio alle 12.30). La squadra di Sarri ha perso solo una partita (1-2 in casa contro il Napoli) ed è reduce da due belle e convincenti vittorie contro Verona e Cremonese. Tra i padroni di casa l’assente più importante sarà l’attaccante Immobile con l’impiego di PEdro in una posizione ibrida di “falso 9”.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, S. Bastoni; Gyasi, Nzola.

Allenatore: Gotti.

I PRECEDENTI

Vittorie Lazio: 2 (ultima nell’agosto 2021, 6-1)

Pareggi : 0

Vittorie Spezia: 0

