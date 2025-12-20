Calcio, lo Spezia a Frosinone: serve il miracolo di Natale

La sconfitta casalinga contro il Modena, ben più netta del risultato di 0-2, ha nuovamente fatto piombare lo Spezia nella crisi che sta caratterizzando tutto il campionato della squadra ligure. La squadra dopo le due vittorie, piuttosto casuali, contro Sampdoria ed Entella non è riuscita a dare continuità ed è ricostretta a ripartire da zero con una trasferta temibile alle porte: quella di Frosinone contro la squadra dell’ex Alvini, assume i contorni dell’impresa impossibile. La squadra ciociara è la sorpresa della B ed è meritatamente prima in classifica anche se in casa ha accusato qualche battuta a vuoto come dimostrano i pochi punti raccolti allo “Stirpe”. I giallozzurri sono in serie utile da 8 turni di cui 6 vittorie, le ultime 4 consecutive. Attacco super con 31 reti realizzate e solo 14 quelle subìte. Lo Spezia fuori casa ha raccolto leggermente di più di quanto non abbia fatto in casa: 8 punti contro i 6 al “Picco”. Si gioca alle 15. Il Frosinone non avrà a disposizione i gemelli Oyono assenti per la Coppa d’Africa e Jacopo Gelli fermo per un infortunio. Per lo Spezia assente Giuseppe Aurelio e Daniele Verde e Francesco Cassata per squalifica.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Cistana; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. Donadoni

I PRECEDENTI

Vittorie Frosinone: 3 (ultima nel luglio 2020, 2-1)

Pareggi : 7

Vittorie Spezia : 4 (ultima nell’agosto 2020, 0-1)

Informazioni sull'autore del post