La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia a Frosinone: serve il miracolo di Natale

Posted on Author Redazione Comment(0)

La sconfitta casalinga contro il Modena, ben più netta del risultato di 0-2, ha nuovamente fatto piombare lo Spezia nella crisi che sta caratterizzando tutto il campionato della squadra ligure. La squadra dopo le due vittorie, piuttosto casuali, contro Sampdoria ed Entella non è riuscita a dare continuità ed è ricostretta a ripartire da zero con una trasferta temibile alle porte: quella di Frosinone contro la squadra dell’ex Alvini, assume i contorni dell’impresa impossibile. La squadra ciociara è la sorpresa della B ed è meritatamente prima in classifica anche se in casa ha accusato qualche battuta a vuoto come dimostrano i pochi punti raccolti allo “Stirpe”. I giallozzurri sono in serie utile da 8 turni di cui 6 vittorie, le ultime 4 consecutive. Attacco super con 31 reti realizzate e solo 14 quelle subìte. Lo Spezia fuori casa ha raccolto leggermente di più di quanto non abbia fatto in casa: 8 punti contro i 6 al “Picco”. Si gioca alle 15. Il Frosinone non avrà a disposizione i gemelli Oyono assenti per la Coppa d’Africa e  Jacopo Gelli fermo per un infortunio. Per lo Spezia assente Giuseppe Aurelio e Daniele Verde e Francesco Cassata per squalifica.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Cistana; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. Donadoni

I PRECEDENTI

Vittorie Frosinone: 3 (ultima nel luglio 2020, 2-1)

Pareggi                 : 7

Vittorie Spezia      : 4 (ultima nell’agosto 2020, 0-1)

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia

Ferragosto sold out in Liguria

Posted on Author Redazione

Sarà un Ferragosto da sold out nelle strutture ricettive della Liguria, lo annuncia l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori. “In questa settimana ci risulta una percentuale di occupazione degli hotel che si attesta attorno al 98-99% con tendenza al tutto esaurito. Faccio qualche esempio: a Sanremo camere occupate al 99%, a Diano Marina al 97%, […]
Albisola Sport

Serie D, l’ex portiere dell’Albissola, Caruso, va all’U.Sanremo

Posted on Author Redazione

Nato a Genova il 24 marzo del 1999, Caruso ha mosso i primi passi nella Rivarolese L’U.Sanremo comunica di aver raggiunto un accordo che sarà ratificato dal 1° luglio 2019, per assicurarsi le prestazioni sportive del portiere Simone Caruso per la prossima stagione. Nato a Genova il 24 marzo del 1999, Caruso ha mosso i primi passi nella Rivarolese, poi a […]
Albenga Sport

Albenga, Sabato 14 Settembre la presentazione ufficiale della Prima Squadra

Posted on Author Redazione

Albenga. Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione dell’Albenga Calcio. Sabato 14 settembre la nuova società, da quest’anno guidata dalla famiglia Colla, si presenterà ufficialmente ai tifosi e alla città. L’appuntamento è fissato alle 19.45 in Viale dei Mille e precederà la 12^ edizione di “Mille Volte Moda”. La conduzione dell’evento è affidata a Rinaldo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *