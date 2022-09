Tutto pronto per l’Air Show: sabato ad Alassio e Laiueglia, domenica a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure

Tornano in Liguria le Frecce Tricolori dopo lo spettacolo dello scorso giugno a Imperia. L’appuntamento con i piloti del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico è per sabato 1° ottobre nei cieli di Alassio e Laigueglia e la domenica successiva in quelli di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure. Gli MB339 sono atterrato giovedì mattina al Riviera Airport di Villanova ed hanno effettuato le prime prove già nel corso della giornata. La loro esibizione, che comincerà alle 16.10 circa, sarà preceduta due ore prima dallo spettacolo dei mezzi di soccorso e di quelli storici. Il decollo delle Frecce è previsto intorno alle 16, dieci minuti dopo l’inizio dello show che durerà poco meno di mezz’ora. Nella giornata di domenica lo spettacolo si ripeterà più a Ponente tra Santo Stefano al Mare e Riva Ligure con inizio alle 16.30 circa.

Ecco la formazione PAN 2022 al completo: Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit (Comandante); Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa (Capo Formazione); Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva (1° Gregario Sinistro); Pony 3 – Capitano Simone Fanfarillo (1° Gregario Destro); Pony 4 – Capitano Oscar Del Dò (2° Gregario Sinistro); Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi (2° Gregario Destro); Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco (1° Fanalino); Pony 7 – Maggiore Alfio Mazzoccoli (3° Gregario Sinistro); Pony 8 – Capitano Federico De Cecco (3° Gregario Destro); Pony 9 – Capitano Leonardo Leo (2° Fanalino); Pony 10 – Maggiore Massimiliano Salvatore (Solista).

