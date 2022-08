Millesimo, in fase di bonifica l’incendio di questa mattina

È in fase di bonifica l’incendio divampato questa mattina nei boschi a Millesimo, in località Colla, nel savonese. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, che stanno ultimando le operazioni, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Liguria. Le fiamme sono state domate senza la necessità dell’intervento dell’elicottero regionale. In fumo circa 4mila metri quadrati di area boschiva.