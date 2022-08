Sono 490 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 3500 test effettuati. Il tasso di positività è al 13,9%, aumentano leggermente gli ospedalizzato, 257 (+3) in un giorno, crescono di un’unità anche i ricoveri in intensiva (8).

